Elenco do Bahia segue treinando visando o jogo pela Copa do Brasil

O Bahia seguiu, na manhã desta sexta-feira, no CT Evaristo de Macedo, a preparação para o confronto diante do Criciúma, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado apenas para a próxima quinta-feira.

As atividades começaram no auditório, onde os jogadores assistiram a um vídeo com erros e acertos cometidos na vitória do Tricolor do Aço contra o RB Bragantino, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.

Antes de partir para o treino no gramado, os atletas realizaram uma ativação na academia sob o comando do preparador físico Danilo Augusto. Na sequência, os jogadores foram para o campo.