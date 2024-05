Ex-atacante, Robin van Persie é anunciado como novo treinador de clube holandês

Robin van Persie, ex-atacante consagrado no futebol europeu, é o novo treinador do Heerenveen, clube que disputa a Primeira Divisão da Holanda. O anúncio aconteceu por por parte do time holandês, nesta manhã de sexta-feira.

"A profissão de treinador é abrangente e desafiante, eu a exerço com muita paixão e prazer. Gostaria de continuar a me desenvolver, e o papel de treinador principal se enquadra perfeitamente nesse objetivo", falou o novo comandante.

"Estou muito satisfeito com a oportunidade que o Heerenveen está me oferecendo. O Heerenveen é um clube com uma tradição rica e torcedores leais. É um desafio fantástico poder contribuir para as ambições e o desenvolvimento esportivo do clube como treinador principal", completou.