Serginho celebra volta ao Santos e revela papo com Neymar: 'Apoiou muito'

Formado no Peixe, o atleta teve sua primeira oportunidade como profissional no Alvinegro Praiano, em 2010, mas não conseguiu se firmar. Na época, ele dividiu os gramados com Neymar e construiu uma amizade com o ídolo alvinegro.

"Na hora que deu tudo certo a gente se falou, ele me deu muito apoio, disse que vou ser feliz aqui. A gente veio junto para cá, crescemos juntos. Espero dar alegria a ele e ao Santos", contou.

Serginho também soma passagens por Red Bull Brasil, Oeste, Palmeiras, Kairat, do Cazaquistão, Ceará, Matsumoto Yamaga, do Japão, Daegu, da Coreia do Sul, Paysandu e Portuguesa.

"Aprendi muito lá fora, sobre intensidade, hoje o futebol está muito intenso, algo que a Série B pede. Nosso time vem fazendo isso. Foi fácil de encaixar no estilo de jogo, nos treinos. Espero que dê certo, que a gente se entrose o mais rápido possível para continuar com as vitórias", declarou.

O meia chegou ao Maringá no início de 2023. Ele disputou 52 jogos e balançou as redes 12 vezes, além de ser eleito o melhor meia do Campeonato Paranaense deste ano.

"Eu não vinha me destacando apenas no Maringá. Nas outras equipes eu também tinha bons números. Isso são coisas positivas, deu certo para o Santos olhar com bons olhos. Espero continuar, manter e ajudar o Santos", finalizou.