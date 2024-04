Santos x Fluminense: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Nesta terça-feira, Santos e Fluminense duelam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no CT Rei Pelé. A bola vai rolar às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

A partida contará com transmissão do Sportv. No duelo, os Meninos da Vila querem voltar a vencer após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo.

Com sete pontos, o Santos está na quarta colocação do Brasileiro sub-20. O líder, Palmeiras, está com quatro a mais que o Peixe.