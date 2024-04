Corinthians: Grupo com Andrés pede esclarecimentos sobre acordo com VaideBet

Um grupo liderado por Andrés Sánchez protocolou a Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, um pedido de esclarecimento a respeito do acordo firmado com a VaideBet, patrocinadora máster do clube. Conselheiros da oposição pedem uma reunião extraordinária para a atual gestão explicar os detalhes do contrato.

No requerimento, ao qual a "Gazeta Esportiva" teve acesso, os conselheiros citam o encontro deles com o presidente Augusto Melo no Parque São Jorge para tratar do tema. Segundo o grupo, o presidente "afirmou categoricamente que foi a empresa que procurou o clube, que as tratativas comerciais foram realizadas por ele próprio e o Sr. Marcelo Mariano dos Santos, "Marcelinho" (diretor administrativo)".

Por outro lado, os conselheiros indicam uma contradição da atual gestão, já que, como a Gazeta Esportiva trouxe com exclusividade, o Corinthians se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário pelo acordo costurado com a VaideBet. A empresa citada como intermediadora tem como sócio-administrador Alex Cassundé, que foi inserido na equipe de campanha de Augusto Melo durante período eleitoral do clube, por indicação de Sérgio Moura, atual superintendente de marketing do Timão.