Com dois títulos em 4 meses, Beraldo celebra sequência e sonha alto no PSG

O empate por 3 a 3 com o Le Havre no sábado (27), pela 31ª rodada da Ligue 1, adiou em um dia a celebração do PSG, que só confirmou seu 12º título francês neste domingo (28), quando o vice-líder Monaco foi derrotado pelo Lyon. A conquista dos parisienses reforça o bom início do zagueiro brasileiro Beraldo na Europa.

Em apenas 4 meses no novo clube, o ex-são-paulino já soma dois títulos, uma inédita convocação para a Seleção Brasileira e ainda vive a expectativa pelas semifinais da Champions League, nesta próxima quarta-feira, contra o Borussia Dortmund.

"Eu não poderia pedir por um início melhor. Ser campeão duas vezes em tão pouco tempo é uma ótima sensação", resumiu o brasileiro de 20 anos. O duelo contra os alemães é aguardado com ansiedade: "Claro que comemoramos essa conquista, mas é inevitável que a nossa cabeça já esteja concentrada na Champions, que é o nosso grande sonho", comentou o jogador.