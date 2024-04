Brusque-SC x Atlético-GO: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O técnico Jair Ventura falou sobre o duelo que marca o início da terceira fase da Copa do Brasil. Virada de chave, concentração e sequência no sul! A palavra do professor! ???? #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/bQ3Y4hbzaV

? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) April 30, 2024

O Brusque está na disputa da Série B e quer fazer sua vantagem diante da torcida. Já o Atlético-GO não começou bem o Campeonato Brasileiro, mas o empate fora de casa contra o Internacional motivou a equipe.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus; Cardoso Francisco, Ianson, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Dionísio; Dentinho, Guilherme Queiroz e Paulinho



Técnico: Luizinho Lopes