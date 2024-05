Como futebol de Turquia e Marrocos reagiu a tragédias naturais

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul eram 148 mortos, 127 desaparecidos, quase 540 mil desalojados e mais de dois milhões de afetados pelas chuvas em boletim divulgado na manhã de terça-feira (14).

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi no Marrocos

Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu a região de Marraquexe em setembro do ano passado. O epicentro foi a 71 km da cidade.

O resultado do tremor foi devastador, com quase 3 mil mortos e outros milhares de feridos.

No futebol, o primeiro impacto foi o adiamento do amistoso que a seleção brasileira faria no país. A delegação canarinho sub-23 sentiu o tremor, mas ninguém se feriu. O jogo da seleção marroquina contra Libéria pelas eliminatórias da Liga das Nações Africanas foi cancelado.

Houve um intervalo de 13 dias na primeira divisão local. Na retomada, todos os times jogaram normalmente.