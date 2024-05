Gol e moral de Vini Jr: joia embala vitória que fez Flamengo afastar crise

Após o apito final, ele foi bastante celebrado pelos companheiros. Um dos abraços mais efusivos foi de Gerson, que deu o passe para que ele balançasse a rede. Lorran disse que a "dupla se entende" e que, no treino, "vem trabalhando muito para acontecer no jogo".

Tite comentou a atuação do camisa 19. O treinador fez elogios ao desempenho do jovem. "O aspecto do Lorran evoluir é da base do Flamengo, ele é da formação de atletas do Ninho. Ele não é meu. (...) É muito fácil falar do Lorran agora, ele jogou muito. Essa capacidade toda dele em absorver, eu não conheço o bastidor dele de dentro, de instabilidade e tu ter uma retomada com calma, é isso que a gente busca."

Lorran tem multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de R$ 277 milhões. Cria do Flamengo, ele foi um dos destaques na conquista da Libertadores sub-20, no início do ano.

Moral de Vinicius Junior

Lorran foi elogiado por Vinicius Junior, astro do Real Madrid (ESP). Logo após a partida, o jogador, que também é cria do Flamengo, chamou o camisa 19 de "craque de bola".