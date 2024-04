Federação promete medidas enérgicas após briga em Palmeiras x Corinthians

O clube afirmou que alguns jogadores do time — menores de idade — ficaram feridos com as agressões de torcedores e exigiu o adiamento das partidas da categoria sub-16 e sub-14 do mesmo torneio. O Palmeiras informou ainda que vai registrar boletim de ocorrência e pediu punição à Federação e aos agressores.

Exigimos ainda que a Federação Paulista de Futsal seja responsabilizada por sua conduta negligente e irresponsável. Mesmo diante do histórico de violência envolvendo competições de base na modalidade e dos sucessivos alertas feitos pelo Palmeiras, a entidade se mostrou - mais uma vez - incapaz de oferecer segurança adequada, colocando em risco a integridade física dos nossos jogadores e torcedores.

Palmeiras, em nota oficial

O Corinthians repudiou o ocorrido e também pediu ações da FPFS. O clube disse ter alertado a Federação sobre os riscos da partida.

Nos últimos dias, o clube notificou reiteradamente a Federação Paulista de Futsal sobre os riscos que o confronto poderia gerar. É urgente, portanto, que a instituição assuma responsabilidades, especialmente ao ignorar um histórico de violência em competições em seu ginásio de categoria de base, não oferecendo a devida segurança e colocando em risco, mais uma vez, a integridade física de nossos jogadores, comissão, familiares e torcedores.

Corinthians, em nota oficial.

O UOL entrou em contato com a Federação Paulista de Futsal, que organiza o torneio, e aguarda o retorno.

Veja a nota do Palmeiras na íntegra