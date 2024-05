Palmeiras usa Bruno Henrique de exemplo por cautela em recuperação de Dudu

O Palmeiras usa Bruno Henrique, do Flamengo, como exemplo para a recuperação do ídolo Dudu.

O que aconteceu

O Palmeiras vê a volta de Dudu próxima, mas não acelera o retorno. O atacante pode ficar à disposição ainda neste mês de maio.

Dudu sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco em agosto do ano passado e está no nono mês de tratamento.