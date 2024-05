Bahia bate Bragantino com 'gol de futsal' e retoma a vice-liderança

O Bahia superou o Bragantino por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão.

Thaciano foi decisivo com um 'gol de futsal', aos 34 minutos do primeiro tempo. Ele balançou a rede pela nona vez na temporada, a primeira no campeonato.

O Bahia foi a 13 pontos, recuperou a segunda posição e está atrás apenas do Athletico-PR — Furacão fica na frente pelo saldo de gols (6 a 3). Já o Bragantino estacionou nos nove pontos e caiu para a sétima posição.