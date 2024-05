Clubes do Brasileirão vão decidir sobre paralisação por chuvas no RS apenas dia 27

A CBF anunciou na noite deste domingo, uma reunião extraordinária do conselho técnico do Brasileirão para solucionar, entre outras coisas, a situação dos clubes gaúchos na competição. Devido às fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, os jogos de clubes da região foram adiados até dia 27 de maio, quando o encontro organizado pela CBF está programado para acontecer.

Em nota à imprensa, a entidade máxima que comanda o futebol brasileiro confirmou a presença dos presidentes de todos as 20 agremiações que disputam a atual edição da competição.

A reunião visa deliberar sobre "aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes, além de questões de direitos de transmissão e patrocínios".

Apesar de eleger a situação dos clubes gaúchos como prioridade na pauta do encontro, não há qualquer menção de uma paralisação total do campeonato na nota da CBF. Dada a gravidade da situação no Rio Grande do Sul, clubes como Internacional, Grêmio e Juventude pressionam a entidade para paralisar todos os jogos do torneio. A medida, no entanto, encontra resistência em algumas equipes da série A.

"Em 6 de maio, a entidade adiou todas as partidas envolvendo equipes gaúchas nas competições nacionais (Brasileiro Séries A, C e D, Copa do Brasil, Feminino A1, A2 e A3, e de base) como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 deste mês, data da reunião extraordinária", reafirmou a CBF na nota divulgada em suas redes sociais.