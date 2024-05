"Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão", diz Abel após revés do Palmeiras em Barueri

O Palmeiras sofreu sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Na Arena Barueri, o Verdão perdeu por 2 a 0 do Athletico-PR em duelo da sexta rodada da competição. O técnico Abel Ferreira voltou a reclamar da equipe mandar jogos em Barueri e desabafou sobre o clube ser tirado do Allianz Parque para o estádio sediar outros eventos.

"Isso não ajuda o Palmeiras. Eu não tenho nada contra Barueri, mas eu quero sempre jogar no Allianz Parque. Nossa torcida nos dá 30% da vitória em casa. Aqui falta energia, não adianta. O problema não é Barueri. O problema é como o Palmeiras, que é um time que luta por títulos tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar? Única coisa que tenho a dizer é que já ganhamos aqui e também perdemos, mas nossos títulos ganhamos todos em nossa casa. Como não podemos jogar no Allianz Parque, não quero segunda casa. Se não jogarmos no Allianz Parque não me cobrem para sermos campeões", declarou o treinador.

As únicas derrotas do Palmeiras no Brasileirão aconteceram em Barueri. Antes da derrota para o Furacão, a equipe já havia perdido para o Internacional, pela segunda rodada da competição, pelo placar de 1 a 0. Neste mês, o Palmeiras ainda mandará outro jogo no local, contra o Vasco, no dia 26 de maio, também pela competição nacional.