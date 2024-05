Mbappé faz gol e recebe homenagem no último jogo em casa, mas PSG perde

Quando foi a campo para o aquecimento, Mbappé foi homenageado pela torcida 'Ultras d'Auteuil' com cânticos e um bandeirão que exibia a frase: "Menino da periferia parisiense, você se tornou uma lenda do PSG".

PSG Ultras say goodbye to Kylian Mbappé. pic.twitter.com/C9AXFAfcDl -- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024

Mas como prova da divisão de opiniões entre os torcedores, o nome do atacante foi vaiado durante o anúncio das escalações por outro setor das arquibancadas.

Maior artilheiro da história do PSG com 256 gols, Mbappé confirmou na última sexta-feira que não ficará no clube para a próxima temporada, sem revelar seu destino, que ao que tudo indica será o Real Madrid.

A rodada deste domingo também confirmou a classificação do Monaco para a próxima Liga dos Campeões e o rebaixamento do Clermont.

O time do Principado venceu o Montpellier por 2 a 0 para voltar à fase de grupos da principal competição europeia de clubes pela primeira vez desde 2018.