São Paulo x Fluminense: saiba tudo sobre o duelo pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo ainda não perdeu sob o comando de Luis Zubeldía. Em cinco partidas o time conquistou quatro vitórias, todas elas fora de casa, e um empate. Agora, no reencontro com sua torcida no Morumbis, o Tricolor espera, enfim, vencer a primeira em casa com o treinador argentino à beira do campo.

Pelo lado do Fluminense, Fernando Diniz decidiu reintegrar John Kennedy após ser afastado desde o dia 23 de abril por atos de indisciplina. O atacante, entretanto, deve começar a partida contra o São Paulo no banco de reservas.

Paulo Henrique Ganso é um desfalque de peso para o Fluminense no confronto desta segunda-feira. O meia está terá de cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Douglas Costa, por sua vez, se recupera de uma lesão muscular sofrida contra o Colo-Colo, no meio de semana, e também pode ser baixa.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FLUMINENSE

Local: Morumbis, em São Paulo