Tchouaméni sofre lesão e vira dúvida no Real Madrid para final da Champions

Após a classificação heróica nas semifinais da Champions League contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, o Real Madrid pode ter um problema para a decisão em Londres. Através de um comunicado, o clube espanhol informou que o francês Tchouaméni sofreu uma lesão no pé esquerdo.

"Após os testes realizados nesta quinta-feira em nosso jogador Aurélien Tchouaméni pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão por estresse no pé esquerdo. A lesão será monitorada", foi escrito.