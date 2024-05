Zagueiro do Real vira protagonista em celebrações e até beija cabine do VAR

Antonio Rüdiger, que busca seu primeiro título europeu representando o Real Madrid, foi um dos mais empolgados com a classificação da equipe à final da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Rüdiger beijou a cabine do VAR. O defensor deixou o gramado do Santiago Bernabéu após as comemorações de toda a equipe do Real. O alemão continuava a gritar e esbanjar sua felicidade com a vitória por 2 a 1 sobre o Bayern.

O VAR foi fundamental para confirmar gol com participação de Rüdiger. O zagueiro deu assistência para Joselu aos 46 minutos do segundo tempo, lance que sacramentou a virada do Real. A arbitragem inicialmente havia marcado impedimento do alemão, mas a checagem com tecnologia semiautomática mostrou que Rüdiger tinha condição legal no primeiro momento, e depois Joselu estava atrás da linha da bola.