Artur Jorge tem início animador no Botafogo; confira os números

O técnico Artur Jorge vem tendo um ótimo início no Botafogo. Nesta quarta-feira, a equipe carioca superou a LDU por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o treinador português chegou à sua sexta vitória em nove partidas disputadas.

