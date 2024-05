Coritiba confirma Paulo Autuori como diretor técnico para sequência da Série B

O Coritiba oficializou, na manhã desta quinta-feira, a chegada do experiente Paulo Autuori como diretor técnico para a sequência da temporada. O profissional de 67 anos estava sem clube desde que deixou o Cruzeiro na semana passada, depois de Ronaldo Fenômeno vender a SAF.

Além do cargo de treinador de futebol desde 2017, Autuori atuou como Superintendente de Futebol e Coordenador Técnico de Athletico-PR, Santos, Goiás, Internacional e Cruzeiro.

"Autuori será o profissional responsável pela gestão técnica e desenvolvimento metodológico de futebol, com objetivo de integrar os processos de trabalho de todas as categorias de formação ao departamento profissional. Além disso, atuará na interface entre diretoria, elenco profissional e comissão técnica", detalhou o Coritiba.

Paulo Autuori voltará a trabalhar com o técnico interino do Coritiba, James Freitas, com quem teve boa relação no Athletico-PR. Ele também reencontrará o executivo de futebol William Thomas.

A sua primeira missão será definir o novo treinador do Coritiba para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os quatro pontos nas três primeiras rodadas, que deixam o Coritiba na décima posição, causaram a saída de Guto Ferreira.

O Coritiba volta a campo no sábado, às 21h. A equipe paranaense, que vem de derrota para o Sport, visita o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela quarta rodada da competição.