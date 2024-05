De Ligt revela conversa com assistente após gol impedido do Bayern: "Sinto muito"

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique perdeu de virada para o Real Madrid por 2 a 1 e foi eliminado da Liga dos Campeões. No final do jogo, o zagueiro De Ligt marcou o gol de empate do clube alemão, que levaria o confronto para a prorrogação. Porém, a arbitragem da partida paralisou o lance antes do chute do holandês, o que impossibilitou uma verificação do VAR para confirmar se o gol teria sido legal ou não. Após a partida, De Ligt revelou que o assistente que marcou o impedimento precipitadamente lhe pediu desculpas.

"Ele me disse: 'Sinto muito, cometi um erro'. Não sou o tipo de pessoa que gosta de procurar desculpas para uma derrota, mas penso que se a regra existe ela deve ser seguida.", disse De Ligt após o jogo, em entrevista ao canal Bein Sports.

De Ligt também utilizou o segundo gol do Real Madrid como argumento para falar do lance. Em um primeiro momento, o juiz Szymon Marciniak acusou impedimento de Joselu, mas após revisão do árbitro de vídeo, o gol do clube espanhol foi validado.