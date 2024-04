Organizadas do Corinthians vão ao CT e conversam com elenco antes do jogo contra o Fluminense

As torcidas organizadas do Corinthians foram ao CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira e conversaram com líderes do elenco, membros da comissão técnica e da diretoria do clube. No domingo, a equipe encara o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Estiveram presentes no encontro membros da Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim, Coringão Chopp e Fiel Macabra. O presidente Augusto Melo e o técnico António Oliveira também deram as caras e conversaram com os torcedores.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o intuito da conversa foi incentivar o time, que vive má fase na temporada e não vence há quatro partidas.