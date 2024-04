Luis Zubeldía estreia quebrando o tabu de o São Paulo jamais ter vencido no Equador

A quebra do tabu se torna ainda mais curiosa pelo fato do novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, não ter vencido o Barcelona de Guayaquil nessa última passagem que teve pela LDU. Embora tenha se sagrado campeão equatoriano e também da Copa Sul-Americana no ano passado, o treinador argentino não teve sucesso contra o rival, somando duas derrotas e um empate.

28/08/2022 - Barcelona 1 x 1 LDU



15/04/2023 - LDU 0 x 1 Barcelona



17/09/2023 - Barcelona 1 x 0 LDU

"Empatamos 1 a 1 [aqui, pela LDU], o outro perdemos por 1 a 0, mas o jogo foi muito parecido com o do São Paulo. Por não ter a eficácia, não converter, você às vezes empata ou perde. Assim é o futebol. Tivemos muito bem a bola e a eficácia. Quando escalo três atacantes que têm presença de área, tenho a sensação de que o gol vai sair, que é preciso ter paciência, equilíbrio, buscar amplitude, passe entre as linhas. Sabia que eles iriam marcar de alguma forma", comentou Luis Zubeldía.

Passada a estreia com vitória pelo São Paulo, o treinador argentino já volta o foco para o difícil clássico da próxima segunda-feira, contra o Palmeiras, no Morumbis, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.