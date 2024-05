Carille festeja goleada sobre o Guarani, mas ainda vê Santos abaixo: "Tem que ser melhor"

Com o resultado, o Alvinegro Praiano reassumiu a liderança da Segunda Divisão, com nove pontos, assim como o Sport. Os paulistas levam vantagem no saldo de gols.

Apesar da goleada, o Santos ficou na bronca com a arbitragem. Os mandantes tiveram um gol anulado ainda no primeiro tempo. O VAR identificou um impedimento de Gil, que aproveitou o corte do zagueiro do Guarani para estufar as redes.

Na visão do árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho, o defensor do Bugre não efetuou um toque deliberado, o que anularia o impedimento.

Além disso, o juiz marcou um pênalti de Diego Pituca em Chay, no segundo tempo. Na visão de Carille, a arbitragem errou nos dois lances.

"Estou com a imagem da beira do campo ainda, não vi na TV. Mas, pela experiência, não existe. O Guilherme domina para tentar driblar e bater. A bola bate no zagueiro e muda de direção. Para mim não é impedimento, é gol. vou ver melhor. O pênalti eu recebi a informação de que não foi. Não vi. Mas temos que valorizar a vitória nesse momento. Muito importante chegar aos nove pontos em três jogos", analisou.