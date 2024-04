São Paulo e Palmeiras fazem reunião por coletiva de Abel Ferreira no Morumbis

São Paulo e Palmeiras se reuniram nesta quinta-feira com representantes da Federação Paulista de Futebol para acertar detalhes do clássico da próxima segunda-feira, que acontece no Morumbis, às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

No encontro ficou definido que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, poderá usar a sala de imprensa do Morumbis para conceder sua entrevista coletiva após a partida, o que não aconteceu no último clássico disputado no estádio, pelo Campeonato Paulista.

Alegando reciprocidade, o São Paulo não permitiu que Abel Ferreira concedesse entrevista na sala de imprensa do Morumbis, uma vez que o Palmeiras não disponibiliza ao técnico tricolor um espaço com infraestrutura parecida quando as equipes se enfrentam no Allianz Parque.