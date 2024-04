"O gramado atrapalhou bastante", diz Fábio após empate do Fluminense na Libertadores

O Fluminense ficou no empate sem gols com o Cerro Porteño-PAR, nesta quinta-feira, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim, os tricolores se mantiveram na liderança do grupo A.

Apesar do ponto conquistado fora de casa, o goleiro Fábio saiu de campo afirmando que os cariocas poderiam ter vencido a partida.

"A gente poderia ter saído melhor se tivéssemos forçado algumas jogadas", disse.