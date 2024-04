Balanço de 2023: Corinthians deve cerca de R$ 96 milhões para bancos e empresários

O Corinthians fechou o ano de 2023 com uma dívida de R$ 96,2 milhões referente a empréstimos para bancos e empresários. A Gazeta Esportiva teve acesso ao balanço financeiro do Timão, que será votado no Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira.

O valor reduziu pouco em relação a 2022, quando o Corinthians devia R$ 97 milhões, provenientes de empréstimos desses credores.

Até o dia 31 de dezembro, o Corinthians registrou dívida com os bancos Daycoval, BMG, Bradesco e Santander. O maior valor a ser pago é para a primeira instituição, estipulado em R$ 43,8 milhões.