Raul Gustavo não aproveita sequência como titular e prejudica Corinthians na Sul-Americana

O zagueiro Raul Gustavo não aproveitou a sequência de dois jogos que teve como titular no Corinthians. O defensor, além da atuação ruim, foi expulso no duelo contra o Argentinos Jrs. por empurrar um dos assistentes do árbitro Piero Maza. O Timão perdeu a partida por 1 a 0, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana.

Por volta dos 15 minutos do segundo tempo, Raul Gustavo se revoltou com a não marcação de uma falta e, quando foi questionar a decisão do juiz, acabou empurrando o bandeirinha que estava ao seu lado. Logo em seguida, o beque foi expulso e deixou o Corinthians com um a menos em Buenos Aires.

Por conta de sua atitude contra uma autoridade da partida, Raul pode ser suspenso por no mínimo dez jogos em competições da Conmebol ou por um período determinado de quatro meses. No regulamento da entidade, essas são as possíveis punições previstas para quem "agredir ou cuspir em qualquer oficial do jogo".