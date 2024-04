Técnico do PSG, Luis Enrique elogia Gonçalo Ramos e Nuno Mendes

Após classificação sobre o Barcelona na Champions League e com o título da Ligue 1 encaminhado (11 pontos à frente do segundo colocado), Luís Enrique elogiou os jovens portugueses Gonçalo Ramos e Nuno Mendes, ambos contratados no início desta temporada pelo PSG.

Perguntado sobre Nuno Mendes, lateral esquerdo contratado junto ao Sporting e visto como uma promessa, Luis Enrique pediu tempo para a readaptação do atleta após grave lesão.

"Um jogador de topo na sua posição". "Queremos protegê-lo, pois não joga há muito tempo. Está a 100%, mas somos cautelosos, queremos que ele consiga reintegrar-se à medida que o fizer", disse.