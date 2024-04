Torcedores do São Paulo aprovam contratação de técnico estrangeiro

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Zubeldía é aguardado neste fim de semana no Brasil e deve estar no comando no jogo contra o Barcelona, quinta-feira, pela Libertadores. No duelo do final de semana contra o Atlético-GO, o time terá Milton Cruz como técnico interino.

Zubeldía se destaca pelo seu trabalho na LDU, onde foi campeão da Copa Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano. O argentino teve um aproveitamento de 65%, com 25 vitórias, 15 empates e seis derrotas.

Desde que Julio Casares assumiu a presidência, é a segunda vez que o São Paulo contrata um treinador estrangeiro. Além de Zubeldía, Hernán Crespo treinou o Tricolor em 2021, quando conquistou o Campeonato Paulista - título que tirou o clube da fila. Rogerio Ceni, Dorival Júnior e Thiago Carpini foram os outros técnicos na gestão de Casares.