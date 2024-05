Destaque em Portugal, zagueiro Alemão relembra tempos de Corinthians: "Muito aprendizado"

"Eu acho que era o momento de sair, nós atletas queremos jogar, independente do clube. Ali, estava estourando idade, não seria aproveitado no profissional. Então, talvez eu ficasse encostado ali, com futuro indefinido. Queria ajudar, jogando. Foi uma escolha certa", disse Alemão, que falou de sua adaptação ao clube português.

"Minha adaptação foi bem tranquila. Cheguei inicialmente para o sub-23 do Portimonense, e o treinador na ocasião era o Dyego Coelho, que também me treinou no Corinthians. Isso me ajudou muito, é um cara que eu conhecia. Aqui no clube temos muitos brasileiros, a língua ajuda... Aí você entrosa fácil, um ajuda o outro", completou.

Depois de se destacar no sub-23, Alemão foi integrado ao profissional e vem atuando como titular no Portimonense. A equipe se encontra na 16ª posição do Campeonato Português, com 28 pontos, e briga contra a queda.