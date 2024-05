Coritiba e Sport defendem a invencibilidade e se enfrentam pela 3ª rodada da Série B

Coritiba e Sport, dois times cotados para brigar pelo acesso, farão um duelo bem interessante na abertura da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. O dia também contará com o confronto entre Paysandu e Avaí, que ainda buscam a primeira vitória.

A partida entre Coritiba e Sport está marcada para as 21h30 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Vai reunir dois ex-campeões nacionais. O time paranaense em 1985 e o pernambucano em 1987.

O Coritiba quer manter 100% de aproveitamento em casa, já que vem de vitória diante do Brusque por 1 a 0. Como empatou com a Ponte Preta por 1 a 1 em Campinas, soma quatro pontos em sétimo lugar.

Já o Sport começou de forma perfeita: duas vitórias em dois jogos. Venceu o Amazonas por 3 a 2 fora de casa e fez 2 a 0 no Vila Nova, em Recife. Com seis pontos, briga pela liderança com três times que também venceram duas vezes: Santos, Chapecoense e Operário-PR.

O primeiro jogo da noite, porém, será realizado antes, às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). Os donos da casa ainda não venceram e somam um ponto na 16ª colocação. Na estreia, perdeu para o Santos por 2 a 0, fora de casa, e depois empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1 diante de sua torcida.

O Avaí, além de não ter vencido, ainda não pontuou e aparece dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar. Perdeu para o Operário-PR, por 1 a 0, em Ponta Grossa (PR), e para o Santos, por 2 a 0, em Florianópolis (SC). Com os resultados, o clube decidiu pela saída do técnico Eduardo Barroca. O ex-meia Marquinhos vai dirigir o time de forma interina.

A terceira rodada seguirá com três jogos no sábado, incluindo o duelo paulista entre Ituano e Novorizontino. O jogo entre Brusque e Goiás movimenta o domingo e outros três ocorrem na segunda-feira: Ceará x CRB, Ponte Preta x Amazonas e Santos x Guarani. Na terça, o duelo entre Botafogo-SP e Mirassol finaliza a rodada.

Confira os jogos da 3ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Paysandu x Avaí

21h30

Coritiba x Sport

SÁBADO

17h

Chapecoense x América-MG

18h

Vila Nova x Operário-PR

21h

Ituano x Novorizontino

DOMINGO

16h

Brusque x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

19h

Ceará x CRB

20h

Ponte Preta x Amazonas

21h

Santos x Guarani

TERÇA-FEIRA

21h

Botafogo-SP x Mirassol