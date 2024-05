Paysandu x Avaí: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

PONTUAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO

Paysandu - um ponto em duas partidas (começou a rodada na 16ª colocação)



Avaí - nenhum ponto em duas partidas (começou a rodada na 18ª colocação)

Chegou o mês de maio e com muitos jogos do Papão no Brasileirão Série B, Fiel! ??

Confira os nossos adversários neste mês! Vamos, Papão! ???#OMaiorCampeãodaAmazônia pic.twitter.com/FMy04WLbSn