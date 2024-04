Fluminense x Vasco: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Nono colocado na tabela, o Vasco estreou no Brasileiro com uma grande vitória sobre o Grêmio, em São Januário. O Cruzmaltino, entretanto, não manteve a sequência e caiu diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).

O técnico Ramón Díaz deve praticamente repetir a escalação que iniciou a partida no Nabi Abi Chedid. A única dúvida é a presença do zagueiro João Victor, que deixou o jogo do meio de semana no intervalo com dores no joelho esquerdo. Caso seja poupado, Maicon deve formar a dupla de zaga com Léo. Gary Medel, por sua vez, segue no Chile acompanhando sua mãe, que passa por problemas de saúde. Já o meia-atacante Dimitri Payet, lesionado, tem pequenas chances de ser relacionado para o clássico.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X VASCO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 20 de abril de 2024