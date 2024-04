Com Palacios, Cruzeiro divulga relacionados para clássico contra o Atlético-MG no Brasileirão; veja lista

Na noite desta sexta-feira, o Cruzeiro divulgou a lista dos 24 jogadores relacionados pelo técnico Fernando Seabra para o clássico contra o Atlético-MG. A bola rola neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista conta com duas novidades - um retorno e uma ausência. O volante Lucas Romero não figura na convocatória, já que terá que cumprir suspensão automática após ter sido expulso no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na última rodada do torneio.

Além de Romero, seguem fora o atacante Juan Dinenno, com um problema muscular na coxa e fratura no nariz; o meia-atacante Japa, que apesar de ter voltado a treinar com o grupo nesta sexta-feira, ainda está no processo de tratamento de lesão no pé direito; e o centroavante Rafael Bilu, que se recupera de cirurgia após romper o tendão de Aquiles.