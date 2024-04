Cidade de São Paulo receberá troféu da Copa América em evento da Mastercard

A Mastercard, patrocinadora da Copa América 2024, anunciou que trará o troféu da competição para a cidade de São Paulo, em evento restrito a fãs, torcedores e portadores de cartões da bandeira. A visitação vai acontecer nos dias 19 e 20 de abril, no Espaço Priceless.

Os interessados em participar do evento podem reservar os ingressos no site Priceless. O valor das entradas é de R$ 150,00 por pessoa, com direito à consumação de R$ 130,00 em qualquer item do cardápio da visitação. Criança até 14 anos entram de forma gratuita.

No dia 19 de abril (sexta-feira) o evento começa às 12h (de Brasília) e vai até às 23h. Já no sábado a visitaçã0 tem início no mesmo horário, mas se encerra às 15h.