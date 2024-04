Raphael Veiga supera número de gols de Dudu pelo Palmeiras no século

Com seu gol no clássico válido pela final do Paulista, Veiga alcançou Dudu como maior artilheiro do clube em Campeonatos Paulistas. Ambos tem dez marcados. Este foi o quinto Estadual consecutivo do camisa 23, que tem quatro títulos regionais pelo clube (2020, 2022, 2023 e 2024).

O título do Paulistão conquistado no último domingo é a 11ª taça de Veiga pelo Palmeiras. Com isso, ele está na oitava colocação entre os jogadores mais campeões do clube. Além dos Paulistas citados, ele tem dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa (2023).

Titular do Palmeiras, Raphael Veiga disputou 14 jogos do Palmeiras na temporada, incluindo Paulista e Supercopa, com sete gols marcados e uma assistência. O jogador segue à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso da equipe contra o Liverpool (URU), pela Libertadores. A bola rola às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

