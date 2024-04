Corinthians se manifesta sobre valor dos ingressos para jogo da Sul-Americana

A grande reclamação dos corintianos se deve pelo expressivo aumento dos valores em relação aos jogos do Campeonato Paulista e até mesmo em comparação com a estreia da equipe na última Sul-Americana, contra o Universitario-PER. No último jogo na Neo Química Arena, contra o Santo André, sócios-torcedores do plano 'Minha vida' pagaram R$ 22 no ingresso dos setores Norte e Sul.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O presidente Augusto Melo teve como uma de suas promessas de campanha democratizar a Arena, trazendo o público de menos poder aquisitivo ao estádio.

O Corinthians enfrenta o Nacional-PAR na próxima terça-feira, às 19 horas (de Brasília), em Itaquera. Devido aos valores aplicados pela diretoria e ao horário do duelo, a tendência é que o Timão tenha seu menor público na temporada de 2024 como mandante.

Veja a nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que os preços dos ingressos dos setores populares (Norte, Sul e Leste superior) da Neo Química Arena para a partida contra o Nacional-PAR, válida pela CONMEBOL Sudamericana2024, marcada para a próxima terça-feira (9), tiveram redução nos valores para Fiéis Torcedores quando comparados com a CONMEBOL Libertadores de 2023.

Isso representa 21,3 mil lugares com preços reduzidos. Os reajustes ficaram restritos aos demais setores.