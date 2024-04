Ex-Corinthians, Renato Augusto ainda não participou de gols pelo Fluminense

? 12 passes decisivos



? 92% acerto no passe (!)



? Nota Sofascore 6.92

? Saiu lesionado ainda no 1º tempo contra o Allianza Lima. pic.twitter.com/eKLs3clHc4

Na última quarta-feira, no jogo do Fluminense contra o Allianza Lima, Renato Augusto deixou o campo com 27 minutos do primeiro tempo após sentir desconforto físico. Um dos motivos para o Corinthians não ter renovado com o jogador foi justamente as constantes lesões que ele estava sofrendo.