Presidente e vice de organizada do Sport são presos por ataque ao ônibus do Fortaleza

Alessandro Carvalho também afirmou que, neste momento, não poderia dar muitos detalhes sobre o quão extenso foi o envolvimento do presidente e do vice-presidente da torcida organizada do Sport. No entanto, destacou que uma nova coletiva de imprensa será concedida para esclarecer novas informações.

"Ainda não podemos descer aos detalhes neste momento porque, como eu disse, há desdobramentos na investigação. Essa prisão foi analisada pelo Ministério Público de Pernambuco e pela Justiça que concedeu os mandados. Estamos aprofundando para que os responsáveis sejam responsabilizados e cada conduta, o que aconteceu, será informado em coletiva assim que a investigação for concluída", finalizou o secretário do SDS.

O caso

No dia 22 de fevereiro deste ano, torcedores do Sport atacaram o ônibus da delegação do Fortaleza com pedras e bombas na saída da Arena Pernambuco após o empate em 1 a 1 entre as duas equipes, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Seis jogadores do elenco do Leão do Pici sofreram machucados. O goleiro João Ricardo teve um corte no supercílio e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu um trauma na cabeça, além de um corte na boca e um no supercílio. Outros atletas, como o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro.