Sem Hayner, Carille conta com retorno de Ardelan à lateral do Santos em decisão

O Santos terá um desfalque importante para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Expulso já no final do jogo contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, o lateral direito Hayner não ficará à disposição do técnico Fábio Carille.

Devido à suspensão, o treinador terá que encontrar soluções dentro do elenco para o setor. Ele esperar contar com o retorno de Aderlan, que ficou de fora dos últimos jogos da equipe.

O ala vem reclamando de um incômodo na posterior da coxa esquerda e desfalcou o time nas últimas quatro partidas do Paulistão. Ele estava em transição física e não vinha participando dos treinamentos com o plantel no CT Rei Pelé.