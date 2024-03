Sem espaço, Rossi está perto de deixar o Vasco e pode reforçar o Santos

Rossi está de saída do Vasco da Gama. Sem espaço com o técnico Ramón Díaz, o atacante deve reforçar o Santos e, inclusive, já teria comunicado a alta cúpula do Cruzmaltino sobre a decisão de deixar o clube.

Rossi chegou ao Vasco em agosto do ano passado e ajudou a equipe a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, neste ano, ele não vem atuando com tanta regularidade. O ponta direita de 30 anos fez nove jogos em 2024 e foi titular em apenas três.