Recuperado de lesão, Richarlison volta a ficar à disposição no Tottenham

O técnico Ange Postecoglou disse em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira que o atacante brasileiro Richarlison está bem fisicamente e disponível para ser utilizado pelo Tottenham na partida deste sábado, contra o Luton Town, pelo Campeonato Inglês. Além dele, o meio-campista Bentancur e o zagueiro Micky van de Ven também estão aptos para entrar em campo.

"Bentancur, Micky van de Ven e Richarlison estão todos bem, disponíveis para seleção. Richarlison está bem. Teve um problema no joelho e estamos cuidando dele, ele se sente bem mesmo depois do treino", afirmou.

O centroavante havia se lesionado em fevereiro deste ano e ficou um mês fora dos gramados. Ele jogou dez minutos no último duelo da equipe londrina antes da Data Fifa, mas permaneceu no banco de reservas pela Seleção Brasileira na vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0 e no empate com a Espanha em 3 a 3.