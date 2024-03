Com Bento, Athletico-PR encerra preparação para jogo de ida da final do Paranaense

Último treino ?????



Tudo pronto para o primeiro jogo da final!

?? https://t.co/abmUyCcyd0

? Gustavo Oliveira/athletico.com.br #Athletico #Paranaense2024 pic.twitter.com/TtIrHn2x9g

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 29, 2024

Bento, titular de Dorival Júnior nos amistoso da Seleção Brasileira, participou normalmente das atividades e deve retornar à meta do Athletico para a decisão do Estadual. O goleiro não participou da partida de volta da semifinal diante do Operário-PR. Léo Linck o substituiu.