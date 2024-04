Reserva, Cássio é ovacionado em vitória do Corinthians: 'melhor do Brasil'

Depois do jogo, na saída dos atletas do campo, Cássio recebeu muito carinho da torcida. Gritos pelo nome do jogador e a rima: "Pqp... É o melhor goleiro do Brasil" tomaram a casa do Corinthians.

Visivelmente emocionado pelo carinho, o goleiro agradeceu com gestos aplaudindo e batendo no peito.

Em campo, o Corinthians se reencontrou ao bater o Flu e agora soma quatro pontos no Brasileirão.

Em sua entrevista coletiva, o técnico António Oliveira foi questionado sobre a saída de Cássio e comentou que é necessário dar atenção ao aspecto humano do futebol.