Autor de dois gols, Wesley homenageia Raul Gustavo após vitória do Corinthians: "Te amo"

Neste domingo, o Corinthians venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. O Timão bateu o Fluminense por 3 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Wesley, autor dos dois primeiros gols do Corinthians no confronto e na competição, destacou a importância do triunfo e projetou foco para o próximo compromisso.

"Muito feliz pelo gol, mas acho que principalmente pela vitória que era o que mais importava e o crescimento da equipe que é o que mais importa. Feliz por concluir o trabalho, feliz por ter ajudado nesse trabalho. Agora, é descansar hoje, porque quarta-feira tem outra partida", começou Wesley.