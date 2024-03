Atlético-MG lidera lista de times da Série A com mais finais seguidas em Estaduais

Atlético-GO - 3



Athletico, Bahia e Criciúma - 2 pic.twitter.com/guoEcXiySo

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 29, 2024

Apesar do Atlético-MG ser o líder em finais consecutivas, o Bahia é quem tem a maior quantidade de títulos entre os times da lista. O Esquadrão, que soma 50, vem seguido pelo Galo, com 48, Fortaleza (46), Grêmio (42), Flamengo (37), Athletico-PR (27), Palmeiras (25), Atlético-GO (17), Cuiabá (12), e por fim, Criciúma, com 11.

Confira as finais dos Campeonatos Estaduais que as equipes da lista disputarão este ano:

Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro