Nikão marca na reestreia, e Athletico-PR busca empate contra o Juventude pelo Brasileiro

O Athletico-PR visitou o Juventude neste domingo e empatou por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O gol do time da casa foi marcado por Erick Farias, enquanto Nikão marcou em sua reestreia pela equipe paranaense.

Com o empate, o Athletico-PR ficou provisoriamente na quarta colocação, com sete pontos em quatro jogos. Caso o Internacional vença o Atlético-GO, ultrapassará a equipe de Cuca. Já o Juventude subiu para a 12ª posição, com cinco pontos.

O próximo jogo do Athletico-PR será nesta quarta, contra o Ypiranga-RS, fora de casa, às 18h (de Brasília), pela Copa do Brasil. Já o Juventude visita o Internacional no mesmo dia, às 21h30, pelo mesmo torneio.