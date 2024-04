Corinthians: Soldado segura Wesley e fala sobre Cássio, Fagner e reforços

"É normal. Todos os clubes passam por isso. No momento certo vamos conversar, já conversamos de alguma forma. Muita tranquilidade. Foco é fortalecer o trabalho para dar uma resposta a cada rodada".

E os reforços?

"Já contratamos 11 reforços. Agora a próxima oportunidade é na outra janela. Não adianta falar sobre isso agora, é fortalecer os que aqui estão. Estamos analisando o que for possível, olhando sempre as possibilidades de mercado. Mas quando se fala sobre fortalecer, agora ou na próxima janela, é olhar para o futuro. Se fortalecer em todas as áreas. Estamos desenvolvendo o trabalho ainda, tenho três meses de clube. Estamos organizando departamentos. Vamos estruturar mais a cada fase para que a pressão da torcida, que é justa, seja algo consistente... Agora e no futuro".

Estafe maior

"Aumentamos para dar mais tranquilidade aos atletas. É investimento. Aumentamos a área de saúde, área que mais cresce no mundo. Viajamos com mais fisioterapeutas, massagistas, para que os atletas tenham melhores condições de treinamento, não só o pré-jogo, como o pós. Não é o Corinthians que teve esse aumento, é o futebol. Se investe em médicos, fisioterapeutas, área importante como a segurança. O atleta precisa ter toda tranquilidade e estrutura. O atleta dar a vida tem a ver com sua recuperação. O presidente Augusto me deu autonomia para essas melhoras. É trabalho lento, não do dia para noite, mas temos melhorado em questões físicas, principalmente".