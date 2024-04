Red Bull Bragantino e Fortaleza marcam no 1º tempo e empatam no Castelão

Em uma partida movimentada e com boas chances de gols, Fortaleza e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza. É o primeiro empate entre os dois times na história da competição. Antes, ocorreram quatro vitórias para cada lado.

O time da casa foi melhor no segundo tempo, mas não foi efetivo no ataque. Os gols saíram no primeiro tempo. Kervin Andrade abriu o marcador aos 8 minutos para o Fortaleza e Eduardo Sasha empatou aos 39 para o time paulista.

O Fortaleza, que soma sequência de nove jogos sem perder, está na parte intermediária da tabela, com cinco pontos. O Bragantino tem oito e está na briga pela liderança da tabela.

O primeiro tempo foi movimentado e colocou dois times alternando chances no ataque. O Fortaleza armou a blitz para cima do time paulista e conseguiu cumprir ao que se propôs: abriu o placar logo no começo. Aos 8, Kervin Andrade foi acionado na entrada da área, ajeitou e chutou forte no canto de Cleiton.

Diante de dois times ofensivos, a partida ficou aberta. De um lado, o time cearense apostava na velocidade de Marinho, que teve boa chance de ampliar, mas bateu para fora. De outro, Eduardo Sasha de cabeça, quase empatou, mas parou em defesa de João Ricardo.

Na segunda chance, o atacante não desperdiçou e deixou tudo igual, aos 39. Gustavo Neves cobrou escanteio pela direita, Nathan Mendes desviou no meio da área para trás e a bola ficou com Eduardo Sasha, que deu um peixinho e mandou para o gol de cabeça. Antes de terminar o primeiro tempo, Cleiton ainda evitou o segundo gol do Fortaleza, em finalização de Renato Kayser.

O Fortaleza dominou o segundo tempo desde o começo diante de um adversário mais defensivo. O time cearense, porém, não conseguiu transformar o domínio e a maior posse de bola em chance de ataque. O time cearense só não saiu com vitória porque faltou efetividade nas finalizações.

O próximo compromisso dos dois times é pela Copa do Brasil. O Fortaleza encara o Vasco na quarta-feira, às 18h, pela primeira partida da terceira fase, na Arena Castelão, às 19h. O Bragantino terá o Sousa (PB) no mesmo dia como adversário, em partida que acontece no mesmo dia, no estádio Marizão, em Sousa (PB), às 18h.

Pela quinta rodada do Brasileirão, o Fortaleza joga no sábado, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h. O Bragantino no mesmo dia recebe o Flamengo, às 18h30, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Felipe Jonathan (Bruno Pacheco); Lucas Sasha (Hércules), Pedro Augusto e Kervin Andrade (Machuca); Marinho (Yago Pikachu), Breno Lopes (Moisés) e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Eduardo Santos); Jadsom (Lincoln), Eric Ramires (Lucas Cunha) e Gustavo Neves; Vitinho (Nacho Laquintana), Henry Mosquera e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Kervin Andrade, aos 8, e Eduardo Sasha, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Augusto (Fortaleza); Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda.

RENDA - R$ 170.170,00.

PÚBLICO - 18.113 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).